Парламент Азербайджана продолжает обсуждать проект госбюджета на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана 12 ноября начались очередные обсуждения проекта госбюджета на 2022 год, сообщает в пятницу Trend.

На совместном заседании парламентских комитетов по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре обсуждаются документы, входящие в пакет госбюджета.

В обсуждениях участвуют руководители ряда госструктур и депутаты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)