Парламент Азербайджана продолжает обсуждать проект госбюджета на 2022 г.
БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана 12 ноября начались очередные обсуждения проекта госбюджета на 2022 год, сообщает в пятницу Trend.
На совместном заседании парламентских комитетов по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре обсуждаются документы, входящие в пакет госбюджета.
В обсуждениях участвуют руководители ряда госструктур и депутаты.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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