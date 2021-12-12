Завершается формирование участковых избирательных комиссий - председатель ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершается формирование участковых избирательных комиссий.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

"Можно сказать, что работа завершена практически по всем округам. Только в некоторых округах было проведено собрание и осталось одобрение", - сказал он.

По его словам, формирование участковых избирательных комиссий осуществляется окружными избирательными комиссиями.

"Мы также постоянно отслеживаем этот процесс", - сказал Мазахир Панахов.