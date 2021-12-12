Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика 12 декабря 2021 13:37 (UTC+04:00)
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Минуло 18 лет со дня кончины великого лидера нашего народа Гейдара Алиева. Как и каждый год, представители общественности страны в этот день вновь приходят на Аллею почетного захоронения, чтобы посетить могилу общенационального лидера и выразить глубокое уважение и почтение к его памяти.

Как сообщает Trend, среди тех, кто пришел почтить память архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева, можно видеть представителей различных слоев общества - гази Отечественной войны, военных, сотрудников государственных организаций, деятелей науки и культуры, ветеранов войны и труда и др. Многочисленные посетители возлагают цветы к могиле общенационального лидера, с уважением склоняют голову перед его светлой памятью.

День памяти великого лидера совпал по времени с годовщиной великой Победы в Отечественной войне. Самой заветной мечтой общенационального лидера Гейдара Алиева было освобождение Карабаха от врага, восстановление территориальной целостности нашей страны. Его мечта осуществилась год назад. Наши земли, 30 лет находившиеся под оккупацией, были освобождены под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. В настоящее время государственный флаг Азербайджана развевается на родных землях, в бьющемся сердце Карабаха - Шуше.

Все успехи независимого Азербайджана, каждая завоеванная нами победа связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева. На прочном фундаменте, созданном им, происходит небывалое развитие во всех сферах жизни страны, бессмертные идеи Гейдара Алиева, которому принадлежат неоценимые заслуги перед Родиной и народом, и сегодня освещают наш путь. Уважение и любовь народа к своему великому сыну вечны. Об этом вновь свидетельствует картина, наблюдаемая на Аллее почетного захоронения.

Наш народ в очередной раз отдает долг памяти своего великого сына, пришедшего ему на помощь в тяжелые дни, сделавшего нашу независимость вечной и необратимой. Огромные заслуги общенационального лидера, который всю свою жизнь посвятил бесконечно любимой Родине, вывел Азербайджан на мировую арену, не забыты и никогда не будут забыты.

Светлую память великого лидера Гейдара Алиева чтут жители регионов Азербайджана, все наши соотечественники, проживающие в зарубежных странах.

Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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25 мгновений 25-летнего шехида – героя Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Социум 11 декабря 18:02
В Баку прошел вечер классической музыки памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Культура 11 декабря 17:42
Из Румынии в Азербайджан с любовью, поэзией и яркой палитрой (ФОТО) Культура 11 декабря 17:08
Бесподобно! Всемирно известная Ксения Симонова и Хайям Мустафазаде представили песочную анимацию вечной любви Низами и Афаг (ВИДЕО) Культура 11 декабря 16:53
Иран готов к поставкам туркменского газа в Азербайджан Энергетика 11 декабря 16:37
Синоптики предупредили об изменении погоды в регионах Азербайджана Общество 11 декабря 16:24
Казахстан нарастил производство бензина Энергетика 11 декабря 15:03
Cитуация на освобожденных от оккупации территориях привела нас в ужас - Хикмет Гаджиев Политика 11 декабря 15:02
В Азербайджане оборот взаимных транспортных услуг превысил $2,8 млрд Транспорт 11 декабря 14:58
Минэнерго Казахстана приняло решение о приоритетной отгрузке нефтепродуктов для АЗС Туркестанской области Экономика 11 декабря 14:53
Ведется подготовка к саммиту Туркменистан-Азербайджан-Турция Политика 11 декабря 14:49
ВС Турции поддерживают модернизацию азербайджанской армии - Хулуси Акар Политика 11 декабря 14:43
Несмотря на тяжелую войну, Азербайджан смог донести до мира истину - Хикмет Гаджиев Политика 11 декабря 14:39
Индонезия начнет вакцинацию детей от коронавируса старше шести лет Другие страны 11 декабря 14:34
Латвия может стать воротами для азербайджанского экспорта на рынки ЕС – госсекретарь МИД Энергетика 11 декабря 14:30
Армяне преподносили себя в качестве пострадавшего от войны народа - помощник Президента Азербайджана Политика 11 декабря 14:25
В Астрахани почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 11 декабря 14:16
В Ливане началась кампания по массовой вакцинации от коронавируса Арабские страны 11 декабря 14:13
Азербайджан с первых дней независимости столкнулся с информационными, гибридными и психологическими войнами - Хикмет Гаджиев Политика 11 декабря 14:11
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 11 декабря 14:07
Большинство заразившихся омикрон-штаммом в Дании были полностью вакцинированы Европа 11 декабря 13:51
В Азербайджане состоялись семинары для военнослужащих по международному гуманитарному праву (ФОТО) Политика 11 декабря 13:49
Объем операций Азербайджана с зарубежными странами по вторичным доходам вырос более чем на 10% Финансы 11 декабря 13:44
Сотрудники СГБ Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Общество 11 декабря 13:40
Представители Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета провели встречу в Институте Физиологии НАНА Общество 11 декабря 13:33
Грузинская компания объявила тендер на строительство хлорирующей установки Тендеры 11 декабря 13:26
Восстановление доверия в межгосударственных связях приобретает особую актуальность - Президент Туркменистана Туркменистан 11 декабря 13:23
В Ашхабаде прошла Международная конференция мира и доверия (ФОТО) Туркменистан 11 декабря 13:19
Международное экономическое партнерство - в числе приоритетов Туркменистана - президент Туркменистан 11 декабря 13:15
Новый глава Минздрава ФРГ поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса Европа 11 декабря 12:53
Узбекское предприятие объявило тендер на приобретение услуг по таможенному оформлению грузов Тендеры 11 декабря 12:38
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