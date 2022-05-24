Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 27 мая.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в области охраны окружающей среды" (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения", "О частной медицинской деятельности", "О лотереях" и "О физической культуре и спорте" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "Об энергетике", "О безопасности гидротехнических сооружений" и "Об обеспечении единства измерений" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" и "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" (второе чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения", "О перечне предметов, не допускаемых к гражданскому обороту (исключенных из гражданского оборота)", "О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаемых к обороту (ограниченному гражданскому обороту) на основании специального разрешения", "О борьбе с торговлей людьми" и "О рекламе" (первое чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об Алятской свободной экономической зоне" (первое чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы "О пожарной безопасности", "О недрах Земли", "О рыболовстве", "О технической безопасности", "Об охране атмосферного воздуха", "О табаке и табачных изделиях", "О телекоммуникациях", "О племенном животноводстве", "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", "О хлопководстве" и "Об обеспечении прав интеллектуальной собственности и борьбе с пиратством" (первое чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" (первое чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об обременении движимого имущества" (первое чтение).

(Перевод: Нубар Кулузаде)