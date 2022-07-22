Армянский вандализм превратил здание редакции газеты «Шуша» в руины - Керим Керимли

ШУША /Trend/ - Армянский вандализм превратил здание редакции газеты «Шуша» в руины.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу главный редактор сайта Azad Şuşa Керим Керимли на первом Международном медиа-форуме на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации» в Шуше, организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

«Несмотря на обстрелы и бомбардировки, мы в 1992 году выпускали газету «Шуша» до последнего дня [до начала оккупации], самоотверженно работали для того, чтобы не прекращать издание. Армянский вандализм разрушил здание редакции нашей газеты», - сказал Керимли.

Он также сообщил, что до 2002 года редакция временно размещалась в издательстве «Азербайджан».

«Позже мы смогли печататься независимо и делаем это по сей день», - отметил Керимли.

Сбылась, наконец, мечта каждого азербайджанца вернуться в освобожденный Карабах, отметил главный редактор.

Он также выразил надежду на то, что в скором времени редакция газеты сможет полноценно функционировать в Шуше.