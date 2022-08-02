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Азербайджан занял последовательную позицию по нормализации отношений с Арменией - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 2 августа 2022 14:01 (UTC +04:00)
Азербайджан занял последовательную позицию по нормализации отношений с Арменией - Джейхун Байрамов

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял последовательную позицию по нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте.

"Азербайджан предложил нормализацию отношений с Арменией на основе принципов международного права. Это является ключом к безопасности, стабильности и процветанию на Южном Кавказе", - сказал Байрамов.

По его словам, общая история, культура и ценности на основе прочных связей и стратегического партнерства между правительствами Азербайджана, Турции и Узбекистана являются основой для развития отношений трех стран.

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