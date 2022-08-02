Азербайджан занял последовательную позицию по нормализации отношений с Арменией - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял последовательную позицию по нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте.

"Азербайджан предложил нормализацию отношений с Арменией на основе принципов международного права. Это является ключом к безопасности, стабильности и процветанию на Южном Кавказе", - сказал Байрамов.

По его словам, общая история, культура и ценности на основе прочных связей и стратегического партнерства между правительствами Азербайджана, Турции и Узбекистана являются основой для развития отношений трех стран.