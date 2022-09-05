Азербайджан становится критически важным элементом энергобезопасности Европы

БАКУ/Trend/ - В ходе своего двухдневного визита в Италию Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, дал очень важные месседжи касательно энергобезопасности. Так, в выступлении главы азербайджанского государства на пленарном заседании форума Черноббио на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности» речь шла не только об энергетической безопасности Европы, но и о решении более глобальных существующих и ожидаемых проблем в энергетической сфере.

Несомненно, вопрос энергобезопасности играет важную роль в азербайджано-итальянских отношениях. По поставкам нефти в Италию наша страна занимает первое место, газа - третье. Точнее сказать, пока третье. В 2021 году на итальянский рынок было экспортировано около 7 миллиардов кубометров газа, то есть основная часть экспортного газа, отправленного по ЮГК. Ожидается, что в 2022 году экспорт азербайджанского газа в Италию, при сохранении нынешних темпов, по долгосрочным и спот-контрактам увеличится до 10 миллиардов кубометров. Италия очень решительно настроена в вопросе расширения Трансадриатического газопровода (ТАР), о чем неоднократно заявляли официальные лица этой страны. Ранее в интервью La Repubblica госсекретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано заявил о желании его страны увеличить объем импорта природного газа по ТАР до 10 миллиардов кубометров в год. Сейчас поступающий по ТАР азербайджанский газ обеспечивает около 10 процентов потребности Италии в газе, но объемы, как и сказал на форуме Президент Ильхам Алиев, могут быть увеличены вдвое.

Как сказал Trend азербайджанский эксперт по вопросам энергетики Ильхам Шабан, Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию был направлен не только на то, чтобы поднять растущие политические и экономические отношения между двумя странами на более высокий уровень.

«Так, я бы сказал, что призыв официального Баку к энергетическому сотрудничеству на фоне энергетического кризиса, с которым столкнулась Европа в нынешней напряженной международной военно-политической обстановке, в частности, на фоне полного прекращения "Газпромом" экспорта газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1", был самым примечательным моментом визита. В своем выступлении на 48-м Форуме Черноббио (Forum di Cernobbio, Италия), ежегодно проводимом аналитическим центром Европейский Дом - Амброзетти (The European House - Ambrosetti), Президент Ильхам Алиев заявил, что тесное сотрудничество и координация важны для удовлетворения растущего спроса на энергию в Европе»,- сказал эксперт.

Как отметил Ильхам Шабан, глава государства подчеркнул, что с этой целью Азербайджан уже официально приступил к диалогу с Европейским Союзом относительно энергии и сюда будут входить не только природный газ, но и другие сегменты энергетического рынка, в частности электроэнергия, водород и зеленый водород.

«Далее Президент Азербайджана еще раз довел до сведения европейской аудитории необходимость расширения ТАР. Еще одним моментом стало заявление Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан начал практические переговоры по расширению Трансадриатического трубопровода. Президент напомнил, что наша доля в ТАР составляет лишь 20 процентов. Другие акционеры тоже должны прийти к договоренности, чтобы мы вместе запланировали инвестиционный проект. Президент Азербайджана также направил покупателям на Западе месседж о том, что проблем с ресурсами, связанными с расширением трубопровода, нет. Потому что объем подтвержденных запасов газа только Азербайджана составляет 2,6 триллиона кубометров. Президент также рассказал о роли Азербайджана в энергетической безопасности Италии. Глава государства отметил, что с 31 декабря 2020 года в Европу было экспортировано 13,5 млрд кубометров азербайджанского газа, в том числе 11,7 миллиарда кубометров в Италию. То есть, доля Италии в экспорте азербайджанского газа в Европу в настоящее время составляет около 87%»,- сказал эксперт.

Ильхам Шабан отметил, что в 2021 году Азербайджан экспортировал в Италию 6,8 миллиарда кубометров газа.

«Согласно договорам о закупке газа итальянских компаний с консорциумом "Шах Дениз", обязательства Азербайджана перед этой страной заключаются в поставках 8 миллиардов кубометров газа в год. Судя по всему, Италия захотела купить у Азербайджана дополнительные объемы газа из-за энергетического кризиса в Европе, и Азербайджан положительно ответил на эту просьбу»,- заключил он.

Итак, сегодня Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева открывает многосторонние перспективы и определяет новые приоритеты сотрудничества, способные предотвратить все угрозы энергетической безопасности Европы и мира.