Азербайджан имеет потенциал стать важнейшим транспортным хабом для стран ШОС - Мэтью Брайза

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет потенциал стать важнейшим транспортным хабом для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Азербайджан является важным звеном в грузоперевозках с востока на запад", - сказал Брайза.

Он отметил, что Азербайджан - важная страна в вопросах поставок нефтяных и газовых ресурсов Каспия на рынки Европы.

"При этом Азербайджан обладает потенциалом дальнейшего увеличения роли транспортного хаба при условии, что Армения будет выполнять взятые на себя после второй Карабахской войны обязательства, в частности в рамках заявления от 11 января 2021 года, в котором Армения, Азербайджан и Россия обязались работать вместе для развития транспортной инфраструктуры. Но, как мы видели в последнее время, Армения не хочет продвигаться в мирном процессе", - сказал экс-посол.

Он отметил, что через Азербайджан возможно наладить поставки товаров, которые так важны для мировой экономики и нехватка которых способствует высоким темпам инфляции во всем мире.

"Тем не менее уже сейчас Азербайджан играет действительно важную роль для стран ШОС, перемещающих товары из Восточной Азии в Европу", - подытожил Брайза.