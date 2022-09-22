Выделены средства на проектирование, капремонт и восстановление здания полной средней школы номер 2 города Лачин

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию, капитальному ремонту и восстановлению здания полной средней школы номер 2 города Лачин.

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях проектирования, капитального ремонта и восстановления здания полной средней школы номер 2 города Лачин, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить Министерству науки и образования Азербайджанской Республики первоначально 800,0 (восемьсот) тысяч манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания".