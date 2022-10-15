На базе Фонда развития науки при Президенте Азербайджана создан Азербайджанский научный фонд - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании юридического лица публичного права "Азербайджанский научный фонд" и отмене указа Президента Азербайджана от 19 февраля 2010 года № 223 "Об утверждении Устава Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики".

Согласно указу, на базе Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики создается юридическое лицо публичного права "Азербайджанский научный фонд".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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