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На базе Фонда развития науки при Президенте Азербайджана создан Азербайджанский научный фонд - Указ

Политика Материалы 15 октября 2022 14:55 (UTC +04:00)
На базе Фонда развития науки при Президенте Азербайджана создан Азербайджанский научный фонд - Указ

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании юридического лица публичного права "Азербайджанский научный фонд" и отмене указа Президента Азербайджана от 19 февраля 2010 года № 223 "Об утверждении Устава Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики".

Согласно указу, на базе Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики создается юридическое лицо публичного права "Азербайджанский научный фонд".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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