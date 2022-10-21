Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Граждане Азербайджана с диппаспортами смогут посещать Алжир без визы

Политика Материалы 21 октября 2022 12:11 (UTC +04:00)
Граждане Азербайджана с диппаспортами смогут посещать Алжир без визы

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана, имеющие дипломатические паспорта, освобождены от визовых требований при поездке в Алжир.

Как сообщает в пятницу Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народно-Демократической Республики об освобождении от взаимных визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта».

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости