Азербайджан и Армения стремятся к миру посредством активизации диалога – Госдеп США

БАКУ /Trend/ - Вчерашняя встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении свидетельствует о серьезном стремлении обеих стран к миру посредством активизации диалога.

Об этом сказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает во вторник Trend.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова для прямых переговоров в Blair House 7 ноября, чтобы способствовать продвижению к прочному мирному соглашению. Вчерашняя встреча подчеркивает серьезность стремления Армении и Азербайджана к миру посредством активизации диалога. США по-прежнему привержены поддержке мирного будущего на Южном Кавказе", - сказал он.