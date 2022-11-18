Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан открывает посольство в Израиле

Политика Материалы 18 ноября 2022 12:20 (UTC +04:00)
Азербайджан открывает посольство в Израиле

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Будет учреждено посольство Азербайджана в Израиле.

Как передает в пятницу Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль (в городе Тель-Авив)", обсуждение которого добавлено в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент).

Об этом сообщил депутат Камал Джафаров.

Депутаты обсудят законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль (г. Тель-Авив)" на сегодняшнем заседании.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости