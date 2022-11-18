Азербайджан открывает посольство в Израиле

БАКУ /Trend/ - Будет учреждено посольство Азербайджана в Израиле.
Как передает в пятницу Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль (в городе Тель-Авив)", обсуждение которого добавлено в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент).
Об этом сообщил депутат Камал Джафаров.
Депутаты обсудят законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль (г. Тель-Авив)" на сегодняшнем заседании.
(Перевод: Фидан Мустафаева)