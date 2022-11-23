Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

БАКУ/Trend/ - С 22:15 22 ноября до 01:15 23 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Кроме того, 22 ноября с 15:48 до 18:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша и Тертерского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - говорится в сообщении ведомства.