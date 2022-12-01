«Армянский интерес» Франции сохраняется – предвзятые резолюции не могут повлиять на политику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Нижняя палата французского парламента – Национальное собрание единогласно приняла предвзятую резолюцию с требованием «прекратить агрессию Азербайджана против Армении».

Как сообщает Trend, за резолюцию проголосовали 256 депутатов, против - 0. Соавторами проекта резолюции являются депутаты, входящие в партию «Ренессанс» президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, что ранее Сенат Франции также принял аналогичную резолюцию относительно введения санкций против Азербайджана.

Франция, чье историческое прошлое полно черных пятен, поддерживает Армению. Франция пытается обеспечить свои интересы в регионе через Армению.

Во время Второй карабахской войны и в ходе переговоров, длившихся 30 лет, была очевидна предвзятая позиция Франции. Франция всегда была не заинтересована в урегулировании конфликта.

Комментируя предвзятую позицию Франции в отношении Азербайджана, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев сказал, что Франция уже свела к нулю свою роль посредника между Азербайджаном и Арменией.

«Документ, принятый нижней палатой французского парламента, — очередная предвзятая резолюция. В то же время этот документ не имеет практического значения. В сложившейся ситуации правительство Франции не будет вводить никаких санкций против Азербайджана.

Франция предпринимает шаги против Азербайджана на различных форумах и организациях, но эта предвзятая политика Франции не имеет никакого эффекта.

Такой предвзятой позицией Франция вредит своей репутации, особенно в нашем регионе», - добавил Шафиев.

Принятая ранее резолюция и проводимая Францией политика давления на Азербайджан не приносят никаких результатов. Франция рассматривает возможность усиления давления на Азербайджан, приняв такой документ. Однако никакая французская резолюция не может повлиять на решимость Президента Азербайджана Ильхама Алиева и волю азербайджанского народа.

Франция, имеющая довольно негативную репутацию в международном мире своим кровавым прошлым, доказывает, что она не может быть посредником ни в каком мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Французы, прикрываясь так называемыми высокими ценностями, преследуют свои интересы.