Сегодня состоится очередной раунд переговоров между ЕС и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Переговоры между ЕС и Азербайджаном по новому двустороннему соглашению продолжаются, сегодня состоится очередной раунд переговоров.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" ЕС.

"В первую очередь, выражаю признательность за организацию сегодняшней встречи на уровне министров. Эта встреча - полезная возможность для открытого и искреннего обмена мнениями о текущем состоянии и будущей деятельности "Восточного партнерства", - сказал глава МИД.

Он отметил, что "Восточное партнерство" основывается на общей ответственности всех вовлеченных сторон.

"Этот факт должен и впредь направлять нашу работу по дальнейшему развитию рассматриваемой инициативы. Азербайджан продолжает рассматривать "Восточное партнерство" как важный вспомогательный механизм для развития двухсторонних отношений между Европейским союзом и Азербайджаном, основанный на взаимном уважении, равноправном партнерстве, общих интересах и выгодах. ЕС является нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером. Подписанный между ЕС и Азербайджаном в июле 2022 года Меморандум о взаимопонимании имеет важное значение с точки зрения транспортировки природного газа в стабильных и благоприятных условиях, а также потенциального экспорта “зеленой энергии” в Европу. Мы работаем с нашими партнерами по экспорту “зеленой энергии” из Азербайджана в Европу и ожидаем заметного шага в связи с этим в ближайшие дни", - отметил министр.

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