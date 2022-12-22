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МИД Азербайджана прокомментировал решение ЕСПЧ о временных мерах в связи с Лачинской дорогой

Политика Материалы 22 декабря 2022 20:53 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана прокомментировал решение ЕСПЧ о временных мерах в связи с Лачинской дорогой

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БАКУ /Trend/ - 21 декабря 2022 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о временных мерах в деле "Армения против Азербайджана" (№ 4), связанном с Лачинской дорогой. Решение ЕСПЧ в соответствии с трехсторонним заявлением подтверждает гарантии, предоставленные Азербайджаном, в частности, в отношении "безопасности лиц, транспортных средств и грузов, движущихся по Лачинскому коридору в обоих направлениях", сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

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