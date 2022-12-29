Россия продолжит посреднические усилия между Азербайджаном и Арменией - Песков

БАКУ/Trend/ - Россия будет продолжать содействовать урегулированию между Азербайджаном и Арменией, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Российская Федерация продолжает и намерена дальше продолжать свои посреднические усилия, выполняя в первую очередь те договоренности, которые были на трехсторонней основе достигнуты", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг.

Песков подчеркнул, что "российская сторона будет продолжать свою работу и свои усилия как в контактах с Ереваном, так и в контактах с Баку".