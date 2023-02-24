Гражданская миссия Евросоюза и загадочное молчание Ирана

БАКУ /Trend/ - После Второй Карабахской войны, завершившейся победой Азербайджана, на Южном Кавказе сформировались новые геополитические реалии, и они принимаются различными центрами, имеющими интересы в регионе. В период после войны основными темами повестки дня стали подписание мирного договора между двумя странами, начало проведения процесса делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций, однако реальных результатов по упомянутым направлениям не достигнуто. Отметим, что в послевоенный период азербайджанская сторона в соответствии с пунктом 6 трехстороннего заявления от 10 ноября полностью выполнила взятые на себя обязательства по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь с Арменией армянского гражданского населения, проживающего в Карабахе, создав условия для передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Однако следует отметить, что армянская сторона до сих пор не выполняет взятое на себя, согласно пункту 9 данного заявления, обязательство, предусматривающее беспрепятственное транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Провокации Армении на условных границах с Азербайджаном (массовое минирование территорий), которые не были демаркированы, остаются фактором, подрывающим безопасность в регионе. Столкновения, произошедшие в сентябре на условной границе между двумя странами, вновь привлекли внимание мира, в основном Запада, к региону Южного Кавказа. В настоящее время, учитывая продолжающуюся войну между Россией и Украиной и вызванный ею энергетический и транспортно-логистический кризис, значимость региона Южного Кавказа для Запада в значительной степени возрастает. Именно с целью обеспечения стабильности и сотрудничества в этом регионе, мира между двумя странами, а также безопасности альтернативных энергетических и транспортных путей для Запада на переговорах в Праге с согласия азербайджанской стороны было решено разместить гражданскую наблюдательную миссию Европейского союза на азербайджано-армянской условной границе на двухмесячный срок. Хотя срок действия миссии истек в декабре прошлого года, 23 января 2023 года Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что новая гражданская миссия ЕС будет развернута там же на основе двухлетнего мандата.

Следует отметить, что хотя и был достигнут консенсус об отправке первой миссии на условную азербайджано-армянскую границу, решение об отправке новой миссии было принято без учета мнения официального Баку и проведения каких-либо обсуждений с Азербайджаном. МИД Азербайджана заявил, что решение Совета Европейского союза о создании мониторинговой миссии в Армении не должно быть использовано с целью нанесения ущерба процессу нормализации отношений, и не должно стать предлогом для уклонения Армении от выполнения взятых на себя обязательств. Также отмечалось, что размещение миссии ЕС в Армении должно быть обеспечено с учетом легитимных интересов Азербайджана, а также осуществляться таким образом, чтобы не подорвать взаимное доверие.

Приглашение Арменией мониторинговой миссии Европейского союза в зону ответственности Организации Договора о коллективной безопасности еще больше усиливает напряженность между Западом и Россией. МИД России, комментируя этот вопрос, заявляет, что размещение представителей Евросоюза в приграничных районах Армении может привести к геополитическому конфликту в регионе и еще больше углубить существующие противоречия. Хотя официальный Ереван старается увязать причину размещения гражданской миссии на границах страны с "бездействием" Организации Договора о коллективной безопасности, основная причина заключается в том, что правительство Армении пытается проводить внешнеполитическую линию с западным вектором. Несомненно, каждая страна имеет право самостоятельно осуществлять свою внешнеполитическую стратегию. Однако Армения, которая сейчас сближается в вопросах безопасности со странами Запада, граничит с Исламской Республикой Иран и превратилась в его де-факто стратегического союзника. Исламская Республика Иран, всегда заявлявшая, что возникающие разногласия и проблемы на Южном Кавказе должны решаться странами региона и считавшая своей «красной линией» участие в этом сторонних сил или же риски злоупотребления этим внешними силами, сохраняет молчание по поводу происходящих в Армении событий. Отметим, что платформа сотрудничества 3+3, включенная в региональную повестку после Второй Карабахской войны, была поддержана официальным Тегераном.

На официальной странице в Twitter посольства Ирана в Азербайджане говорится о поддержке формата 3+3.

Согласно информации, обнародованной министерством иностранных дел Ирана, во время первого телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджана и Ирана (16 октября 2022 года) после встречи глав государств в Праге Хосейн Амир Абдоллахиан сказал, что присутствие иностранных сил на Кавказе вызывает обеспокоенность стран региона и Исламская Республика Иран выступает против размещения каких-либо иностранных сил в регионе.

Вскоре после этого (22 октября 2022 года) министр иностранных дел Ирана, находясь с визитом в Армении, во время встречи с премьер-министром этой страны Николом Пашиняном вновь высказал аналогичное мнение: «Иран выступает против присутствия иностранных сил в регионе. Необходимо использовать внутрирегиональные возможности, в том числе механизм 3+3, и решать региональные проблемы должны сами страны региона».

Еще раз отметим, что вышеупомянутые мнения являются информацией, которую министерство иностранных дел Ирана обнародовало для прессы, и на обеих встречах официальный Тегеран заявил, что присутствие внешних сил в регионе не соответствует его стратегическим интересам. Однако гражданскую миссию Европейского союза в регион пригласил не Азербайджан, а Армения, и с момента объявления решения об этом до сегодняшнего дня не наблюдалось никакой негативной реакции со стороны правительства Ирана ни в адрес ЕС, ни в адрес Армении.

На официальном сайте Совета Европейского союза содержится информация о миссии в Армении в тексте решения от 23 января 2023 года № 2023/162. В документе отмечается, что миссия Европейского союза в Армении создается в рамках Общей политики безопасности и обороны (Common Security and Defence Policy). Кроме того, два других момента, подчеркнутых в документе - деятельность, которую миссия будет осуществлять в регионе, и возможное участие третьих стран в процессе, - остаются неясными для широкой общественности. В тексте документа отмечается, что мандат миссии состоит в том, чтобы регулярно проводить патрулирование с целью получения информации о состоянии безопасности в этих районах, а также собирать и сообщать в центр ежедневные данные. Однако неверно ожидать, что этот тип ежедневной (рутинной) деятельности будет ограничиваться только армяно-азербайджанской границей. Не исключено, что двухлетняя мониторинговая миссия Европейского союза также будет контролировать "действия" нашего южного соседа через армяно-иранскую границу и предоставлять официальному Брюсселю информацию, которая будет собрана в результате разведывательной деятельности. Вмешательство Ирана в разрушительной форме в продолжающуюся в настоящее время войну между Украиной и Россией, прекращение обсуждений по иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий), экспорт наркотиков Корпусом стражей исламской революции (Сепах) в Европу через Армению и другая деятельность вынуждают гражданскую миссию сфокусироваться на Иране.

В пункте 9 документа "О миссии Европейского союза в Армении" о подключении третьих стран к деятельности миссии говорится, что без ущерба для автономности ЕС в принятии решений и его единой институциональной рамке третьи государства могут участвовать в миссии при условии, что они оплачивают расходы командированного ими персонала, включая заработную плату, страхование всех рисков, повседневные расходы и т. д.

В пункте 6 документа содержатся аналогичные высказывания: "Если требуемые функции не могут быть осуществлены персоналом, командированным государствами-членами, международные и местные сотрудники могут быть наняты представительством по контракту".

Ясно, что в состав мониторинговой миссии Европейского союза, которая начала действовать в Армении, под видом "представителей третьих стран" будут включены действовавшие в прошлом или осуществляющие деятельность в настоящее время разведчики западных государств. Также ясно, что основным направлением деятельности этих сил будет получение информации об Иране, расположившись в районах, наиболее близких к границам этой страны. Учитывая, что под третьими странами подразумеваются расположенные за пределами европейского континента государства и их граждане, считаем, что картина очевидна для всех.

Несколько дней назад на официальном сайте Совета Европейского союза появилась информация о начале деятельности новой гражданской миссии Европейского союза в Армении. Сообщается, что общее количество членов новой миссии, оперативный штаб которой будет расположен в Армении, составит около 100 человек, и 50 из них начнут действовать в качестве невооруженных наблюдателей. Руководителем миссии назначен Маркус Риттер, в разное время занимавший высокие должности в миссиях Германии, Европейского союза, в том числе ООН в Грузии, Косово, Южном Судане, Ираке и Афганистане. Отметим, что некоторое время назад в медиа появилась информация о том, что Франция и Германия будут представлены в гражданской миссии.

Вызывает удивление то, что официальный Тегеран, который в последние годы без каких-либо доказательств обвиняет азербайджанскую сторону в том, что она "собирает на границе с Ираном сионистов, такфиристов-террористов" и другие силы, почему-то хранит молчание о происходящем на собственных границах.

(Перевод: Фидан Мустафаева)