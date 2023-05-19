Азербайджан последовательно выступает за процесс постконфликтной нормализации с Арменией – Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан последовательно выступает за процесс постконфликтной нормализации с Арменией.



Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе трехсторонней встречи с главами МИД России и Армении – Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном.



«Данная постконфликтная нормализация – это процесс, который состоит из различных треков. Мы выступаем за параллельную работу по всем трекам. Считаем, что они являются взаимодополняющими», - сказал он.

Байрамов отметил, что в переговорном процессе наблюдался определенный застой с конца прошлого года.



«Мы, в принципе, очень позитивно рассматриваем, что начиная с мая динамика носит последовательный и положительный характер. Уже состоялись встречи и переговоры на уровне команд по мирному договору, встреча лидеров. Считаем, что сегодняшние переговоры также будут плодотворными и дадут возможность еще раз пройтись по всему спектру вопросов. Естественно, на двусторонней основе также является хорошей возможностью продолжить с армянской делегацией обсуждение тем касательно мирного договора», - сказал глава МИД Азербайджана.