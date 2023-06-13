Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Открытие Зангезурского коридора еще больше активизирует работу портов Турции

Политика Материалы 13 июня 2023 16:56 (UTC +04:00)
Открытие Зангезурского коридора еще больше активизирует работу портов Турции

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора еще больше активизирует работу портов Турции.

Об этом Turkicworld сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

"Зангезурский коридор - один из самых актуальных транспортных коридоров современности. Открытие этого коридора послужит развитию региона в целом, включая Армению", - заявили в министерстве.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после избрания на президентсткий пост совершил первый официальный визит в Азербайджан .

В рамках визита Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Эрдоган выступили с совместным заявлением для прессы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости