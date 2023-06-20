Азербайджан полон решимости обеспечить возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в их дома - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан полон решимости обеспечить возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в их дома.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана на странице в Twitter в связи со Всемирным днем беженцев.

"Сегодня Всемирный день беженцев. В результате почти 30-летней армянской агрессии Азербайджан занимает первое место в мире по числу вынужденных переселенцев и беженцев на душу населения. Начав восстановительные работы на своих освобожденных от оккупации территориях, Азербайджан полон решимости обеспечить достойное возвращение вынужденных переселенцев в свои дома", - отмечается в публикации.