Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ВОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) во главе с заместителем генерального директора Хасаном Клейбом.

Как сообщили Trend в субботу в МИД, в ходе встречи было обсуждено международное партнерство в области защиты интеллектуальной собственности, а также текущее сотрудничество между Азербайджаном и ВОИС.

Министр Джейхун Байрамов, отметив наличие широких связей сотрудничества между соответствующими структурами Азербайджанской Республики и ВОИС, проинформировал о деятельности, осуществляемой в нашей стране в области совершенствования работы в сфере защиты интеллектуальной собственности. Министр в ходе встречи привлек внимание к тому, что за период 30-летней оккупации Арменией наших территорий ею были изменены наши географические названия, разграблены наши культурные ценности и объекты культурного наследия. Министр также проинформировал об интенсивных процессах реконструкции и восстановления, проводимых Азербайджаном на своих освобожденных от оккупации землях. Говоря о начале процесса возвращения вынужденных переселенцев в родные края, он также рассказал о минной угрозе со стороны Армении, являющейся главным препятствием для этого процесса.

Хасан Клейб выразил удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и ВОИС, отметив, что деятельность Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики является образцом для ряда стран в этой области. Он отметил, что Азербайджан внес ценный вклад в международное сотрудничество в данной сфере.

Заместитель генерального директора ВОИС добавил, что существует потенциал сотрудничества между сторонами в сфере образования в области интеллектуальной собственности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.