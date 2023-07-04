БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Азербайджан, передает во вторник Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Турции.

Согласно информации, турецкий министр по приглашению министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова примет участие в заседании министров в рамках Координационного бюро стран-членов Движения неприсоединения, которое состоится 5-6 июля 2023 года в Баку.

Кроме того, он примет участие в заседании комитета министров по Палестине и мероприятии, посвященном 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Также Хакан Фидан проведет двусторонние встречи с коллегами.