Азербайджан и Армения сузили круг вопросов, которые остаются нерешенными - Госдеп

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Армения сузили круг вопросов, которые остаются нерешенными.

Как передает в среду Trend, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"На данный момент не запланировано никаких встреч, но мы с нетерпением ожидаем следующей встречи между министрами Армении и Азербайджана. Когда мы говорим, что мир в пределах досягаемости, это означает, что они добились значительного прогресса по ряду вопросов. Даже на последней встрече они сузили круг вопросов, которые остаются нерешенными. И поэтому мы думаем, что с уменьшающимся числом вопросов решить мирный договор в пределах досягаемости", - поясгил он.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.