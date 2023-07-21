Азербайджан и ФАО обсудили возможности сотрудничества по новым направлениям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммада Насара Хаята.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в первую очередь Байрамову были вручены верительные грамоты представителя организации. Джейхун Байрамов пожелал представителю успехов в его деятельности в Азербайджане.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о важности обеспечения продовольственной безопасности в современной международной ситуации и отметил, что деятельность ФАО в этом направлении заслуживает высокой оценки. С удовлетворением были отмечены совместные проекты, реализуемые с ФАО в направлении использования потенциала развития аграрного сектора Азербайджана и укрепления продовольственной безопасности. Были обсуждены перспективы Программы партнерства между Азербайджаном и ФАО.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал другую сторону о широкомасштабных восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, в том числе об угрозе противопехотных мин. Министр отметил, что территории, освобожденные от оккупации, были реконструированы на основе концепций «умный город» и «умное село», и заявил, что эти территории обладают большим сельскохозяйственным потенциалом. В связи с этим были упомянуты возможности сотрудничества с международными партнерами, включая ФАО, с целью использования имеющегося потенциала.

Мухаммад Насар Хаят с удовлетворением отметил наличие широкой повестки сотрудничества между Азербайджаном и ФАО и указал, что не пожалеет усилий в направлении дальнейшего развития отношений в этой связи. Было отмечено, что работа, проделанная Азербайджаном в области применения инноваций в развитии сельского хозяйства, особенно инициативы, реализованные на освобожденных от оккупации территориях, заслуживают высокой оценки.