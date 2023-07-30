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Энтони Блинкен подчеркнул важность сохранения положительной динамики в переговорах между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 30 июля 2023 21:21 (UTC +04:00)
Энтони Блинкен подчеркнул важность сохранения положительной динамики в переговорах между Азербайджаном и Арменией

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 29 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Выразив постоянную поддержку США обсуждений по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, Энтони Блинкен, в частности, коснулся важности перехода посредством пункта пропуска через государственную границу «Лачин» и других альтернативных путей, значения сохранения положительной динамики в переговорах.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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