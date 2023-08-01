События в Мешали - один из эпизодов многочисленных преступлений геноцида против азербайджанского народа - Исмаил Алиев

БАКУ /Trend/ - События в Мешали - один из эпизодов многочисленных преступлений геноцида, совершенных армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского народа с 1989 по 1992 годы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал старший помощник Военного прокурора Азербайджана Исмаил Алиев.

По его словам, в связи с геноцидом в Мешали было возбуждено уголовное дело и проведены предварительные следственные действия, однако в боевых условиях в тот период завершить расследование не удалось. Впоследствии расследование было успешно продолжено и установлено, что Хачатрян Вагиф Черкезович вместе с другими членами незаконного армянского вооруженного формирования совершил вооруженное нападение на село Мешали Ходжалинского района, убив 25 человек, нанеся телесные повреждения различной степени тяжести 14 жителям села, изгнав 338 человек из мест их законного проживания.

"Совершение Хачатряном данного преступления полностью доказано на основании показаний свидетелей и потерпевших", - сказал старший помощник Военного прокурора.

Он отметил, что в 2013 году Вагиф Хачатрян был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 103 и 107 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по уголовному делу, возбужденному в связи с геноцидом в Мешали, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск. В связи с розыском Хачатряна с тех пор велись переговоры с международными организациями, 29 июля 2023 года он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана на на ППП "Лачин" на азербайджано-армянской границе при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Отметим, что следствие по уголовному делу, возбужденному органами Военной прокуратуры Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса по фактам геноцида, депортации азербайджанцев, уничтожения незаконными армянскими вооруженными формированиями 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района многочисленного имущества, принадлежавшего сельским жителям и государству, продолжается.

Следствием установлено, что в указанный день гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), родившийся и живший в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем на автотранспортном предприятии города Ханкенди, и другие лица армянской национальности с целью убийства на этнической почве проживавших в селе Мешали азербайджанцев, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село, убили 25 азербайджанцев, ранили 14, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания. Кроме того, Хачатрян Вагиф Черкезович и другие лица в предварительном сговоре, уничтожая и повреждая имущество, принадлежащее государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манатов. В связи с возникновением достаточных оснований для предъявления обвинения было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на погранично-пропускном пункте "Лачин" на азербайджано-армянской границе 29 июля 2023 года при попытке выехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного комитета Красного Креста.