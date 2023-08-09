Существованию армянских сепаратистов на территории Азербайджана обязательно будет положен конец - Афет Гасанова

БАКУ /Trend/ - Высказывание главаря армянских сепаратистов Араика Арутюняна о "несогласии с требованиями Баку" бессмысленно и является пустым заявлением. Сам Араик знает, что существованию сепаратистского режима близится конец и пытается привлечь внимание подобными заявлениями.

Об этом Trend сказала в среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Она отметила, что на территории Азербайджана нет места сепаратистам, Азербайджан демонстрирует гуманизм и пытается решить вопрос мирным путем.

"Карабах признан всем миром как составная часть Азербайджана. Азербайджан не допустит присутствия сепаратистов на своей территории. Точно так же, как был положен конец армянской оккупации азербайджанских территорий, будет положен конец и существованию сепаратистов на нашей земле. Пока Азербайджан стремится решить вопрос мирным путем, но сепаратисты не должны забывать о "железном кулаке". Армянские жители Карабаха не должны следовать за так называемыми "лидерами", такими как Араик, а должны правильно оценить предложение Азербайджана и сделать правильный выбор. Глава азербайджанского государства в интервью телеканалу Euronews направил открытый месседж проживающим в Карабахе армянам, заявив, что они не должны становиться заложниками сепаратистского режима, главной целью которого является лишь преследование собственных интересов", - сказала депутат.

Гасанова подчеркнула, что Арутюнян под чью-то диктовку выдвигает абсурдные идеи, только усугубляя положение армян, проживающих в Карабахе.

"Чем раньше армянские жители Карабаха начнут интеграцию в азербайджанское общество, тем лучше для них. Если они не хотят оказаться в еще более плачевном положении, то должны выйти из-под контроля сепаратистского режима. Азербайджан предлагает им лучшее обеспечение, и они обязательно должны сделать свой выбор", - сказала депутат.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев дал интервью Euronews, в ходе которого отметил, что "карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций. Кроме того, они должны понять, что сложившаяся сегодня ситуация не изменится в их пользу, если они будут продолжать нас игнорировать, если будут продолжать вести себя так, как будто нас не существует, или продолжать жить в так называемой стране, где есть «президент», «министры» и «депутаты». Все это ложь. Мы же предлагаем им нормальную жизнь. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами".