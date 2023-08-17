Азербайджан и Армения должны обсудить возможности использования дороги Агдам-Ханкенди - представитель Албании в ООН

БАКУ /Trend/ - Использование других альтернативных дорог, таких как дорога через Агдам, должно быть рассмотрено в связи с налаживанием коммуникаций в Карабахе, сказал представитель Албании в ООН Ферит Хоха, сообщает Trend.

Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности ООН.

«Позиции Азербайджана и Армении в отношении Лачинской дороги сильно различаются. В этой связи должно быть рассмотрено использование других дорог, таких как предлагаемая из Агдама в Ханкенди», сказал он.

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