Мы знаем, что Азербайджан предпринимает шаги для устойчивого мира - глава МИД Бельгии (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Мы знаем, что Азербайджан предпринимает шаги для устойчивого мира.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб на совместном брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Несколько дней назад я сказала главе МИД Армении, что это историческая возможность и что необходимо проведение диалога",- подчеркнула Лябиб.

Напомним, что визит главы МИД Бельгии в регион начался 22 августа. Сначала она посетила Армению, 23 августа - Грузию, а 24 августа - Азербайджан.