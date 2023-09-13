7-часовой военный урок, который Азербайджан преподал Армении - время Еревана истекает

БАКУ /Trend/ - Преступные деяния, террор, враждебность, ненависть - всего это составляет сущность Армении, которая никак не уймется. Армения, чьи вооруженные силы три года назад, в 44-дневной войне, были разгромлены азербайджанской армией, не может извлечь из этого урок. До настоящего времени ничего не изменилось.

Армяне, которые всегда были инструментом в руках внешних сил, всего через два года после этого поражения вновь предприняли серьезные приготовления к тому, чтобы поставить под угрозу территориальную целостность нашей страны. План наступления армян, сеющих семена враждебности и ненависти к Азербайджану, всячески пытающихся препятствовать нашей стабильности, в очередной раз потерпел фиаско. Напряженность, возникшая 12 сентября 2022 года в Лачинском, Кяльбаджарском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской условной границы, стала проявлением реваншистских попыток Армении. Фактически, то, что в течение двух лет после войны Армения проводила кампании против Азербайджана на международной арене, саботировала мирные переговоры и открытие коммуникаций, все инициативы и шаги Азербайджана, предпринимаемые для обеспечения безопасности в регионе в целом, демонстрировали, что официальный Ереван не заинтересован в заключении мира с Баку.

В то же время в Армении усиливалась реваншистская атмосфера и искусственно стимулировались претензии по "возвращению земель", "обеспечению независимости Карабаха" и другие подобные претензии, противоречащие всем международным нормам. Власти Армении занимались решением вопросов снабжения армии, закупкой вооружения у России, США, Индии, Ирана и европейских стран. В то же время в Карабах незаконно перебрасывались военные, а также отправлялись боеприпасы, военная техника, предпринимались попытки создания там нового очага напряженности. Также Армения создавала новые военные объекты на границе с Азербайджаном, формировала плацдарм для нападения в направлении Кяльбаджара и Лачина.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в центре внимания, выступив на форуме во Владивостоке, фактически заявив о новом военном противостоянии, и это заявление стало политическим анонсом напряженности, начавшейся 12 сентября. Все это еще раз подтвердило, что Армения действительно давно готовится к реваншу и создает для этого и политическую, и военную, и информационную основу.

Несмотря на то, что Азербайджан неоднократно на самых разных уровнях разоблачал реваншистскую политику Армении, на основании фактов указывал на то, какой цели служит осуществляемая подготовка, и предупреждал власти Армении о том, что эти попытки приведут к тяжелым последствиям для нее самой, Армения, несмотря на множество поражений, так не извлекает из этого уроков. И сегодня мы так же являемся свидетелями провокаций армян после 44-дневной войны, будь то в дипломатической плоскости, на информационном или военном поле. Похоже, что Армения не успокоится, пока не потерпит еще большего поражения.

Но хорошо было бы, чтобы военно-политическое руководство Армении получше раскрыло глаза и внимательно посмотрело, к каким горьким последствиям приведут последовательно осуществляемые провокации против Азербайджана, наших воинских подразделений. Если год назад азербайджанская армия, осуществив уникальную ответную операцию, длившуюся всего 7 часов, сорвала давно готовившийся Арменией план, то на этот раз она может, так сказать, еще больше улучшить этот результат.

Азербайджан не позволит осуществиться новым планам агрессии со стороны Армении. Для этого у Азербайджана есть все военно-технические возможности, а также права, закрепленные международным правом. Никол Пашинян должен осознать, что Армении не избежать последствий ее действий. Поэтому лучше было бы, чтобы Ереван, вместо того, чтобы избегать мира с официальным Баку, наконец-то нашел в себе силы проявить конструктивность.