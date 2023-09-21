ЕВЛАХ/Trend/ - Завершилась встреча с армянскими жителями Карабаха в Евлахе, сообщает в четверг корреспондент Trend.

Отметим, что 21 сентября 2023 года в городе Евлах по приглашению Администрации Президента Азербайджана прошла встреча с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы реинтеграции армянских жителей Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Центральные власти Азербайджана на встрече представляли ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики Рамин Мамедов, заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев и сотрудник специального представительства Илькин Султанов.

Армянских жителей Карабаха представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.

В качестве участника на встрече присутствовал представитель российского миротворческого контингента.