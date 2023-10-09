Хакан Фидан прибудет в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра прибудет в Азербайджан.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Турции.

Было отмечено, что министр иностранных дел Турции примет участие в 27-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое пройдет в Шуше.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества – региональная межгосударственная экономическая структура, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.