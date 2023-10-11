Карты 1975 года, на которую ссылается Армения, не существует - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Карты 1975 года, на которую ссылается Армения, не существует.

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана в ответ на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе интервью Первому каналу.

Было отмечено, что в период бывшего СССР в разное время по региону был составлен ряд карт, и известно, что не все из этих карт основаны на юридических документах.

"В 1973-1986 годах в разное время был составлен ряд карт. Что касается карты 1975 года, на которую ссылается Армения, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что такой карты не существует. В целом, исходя из практики, процесс делимитации осуществляется не только на основе карт. Для того, чтобы эти карты были источником, на который можно ссылаться, они должны опираться на международно-правовые документы, в том числе быть утверждены в той или иной форме обеими странами. В условиях, когда из-за территориальных претензий Армения до сих пор не делимитировала свои границы ни с одним из своих соседей, утверждение Армении о том, что делимитация должна проводиться только на основе этой карты, не вписывается ни в какую логику", - говорится в заявлении.