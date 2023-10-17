В отличие от Армении, Азербайджан никогда не претендовал на территорию других стран - МИД

БАКУ /Trend/ - В отличие от Армении, Азербайджан никогда не претендовал на территорию других стран.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время его выступления в Европейском парламенте, сообщает Trend.

"Что касается претензий армянского премьер-министра в связи с якобы "экстерриториальностью" Лачинской дороги, следует напомнить, что в отличие от Азербайджана, который выполняет свое обязательство по обеспечению безопасности движения путем создания пограничного контрольно-пропускного пункта для предотвращения коварных шагов Армении, Армения всячески злоупотребляла этой дорогой, вопреки подписанному премьер-министром трехстороннему заявлению. Следует отметить, что Азербайджан обладает суверенитетом над всеми дорогами на своей территории, и попытки доказать обратное не имеют никаких оснований", - отметили в МИД.