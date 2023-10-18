Милли Меджлис Азербайджана осудил предвзятые документы парламента Нидерландов

БАКУ /Trend/ - Комитет Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям осудил предвзятые документы парламента Нидерландов, сообщает в среду Trend.

"Комитет Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям выражает решительный протест против принятия Палатой представителей парламента Королевства Нидерландов 12 октября 2023 года рекомендательных документов, далеких от объективности, и категорически осуждает этот шаг, направленный против нашей страны. В упомянутых документах не учтены факты и реалии, связанные с Карабахским регионом Азербайджана, полностью проигнорированы территориальные претензии Армении к Азербайджану, лежащие в основе существовавшего в регионе конфликта, за которым последовала военная оккупация, совершенная в отношении нашей страны, и этническая чистка, которой подверглось азербайджанское население. В то же время были искажены цели антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года, и выдвинуты необоснованные претензии к нашей стране. В этом смысле упущено из виду, что данные антитеррористические мероприятия были направлены на устранение продолжавшихся военных угроз против Азербайджана. Кроме того, не были должным образом оценены шаги, предпринятые в направлении реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество. Мы решительно отвергаем несправедливый подход, проявленный к нашей стране, и воспринимаем его как яркий пример краха демократических ценностей в рамках Палаты представителей парламента Королевства Нидерландов", - говорится в заявлении.