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Азербайджан - важный партнер ЕС на Кавказе - Саймон Мордью

Политика Материалы 15 ноября 2023 22:19 (UTC +04:00)
Азербайджан - важный партнер ЕС на Кавказе - Саймон Мордью

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным партнером ЕС на Кавказе.

Об этом в соцсети "X" написал главный советник по внешней политике президента Европейского совета Саймон Мордью, передает в среду Trend.

Он отметил, что обсудил отношения между ЕС и Азербайджаном с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

"Я подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером ЕС на Кавказе. ЕС продолжит поддерживать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для продвижения мирного и процветающего Южного Кавказа", - говорится в публикации.

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