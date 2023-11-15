Азербайджан - важный партнер ЕС на Кавказе - Саймон Мордью

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным партнером ЕС на Кавказе.

Об этом в соцсети "X" написал главный советник по внешней политике президента Европейского совета Саймон Мордью, передает в среду Trend.

Он отметил, что обсудил отношения между ЕС и Азербайджаном с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

"Я подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером ЕС на Кавказе. ЕС продолжит поддерживать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для продвижения мирного и процветающего Южного Кавказа", - говорится в публикации.