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Сотрудничество между Ираном и Азербайджаном в различных сферах развивается - Насер Канани

Политика Материалы 27 ноября 2023 14:52 (UTC +04:00)
Сотрудничество между Ираном и Азербайджаном в различных сферах развивается - Насер Канани

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Между Ираном и Азербайджаном существует сотрудничество в различных сферах, в том числе в политической, экономической, военной и других.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал 27 ноября на брифинге в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

По его словам, ведутся обсуждения о развитии отношений между двумя странами.

"Иран с оптимизмом смотрит на продолжение сотрудничества между двумя странами в рамках общих интересов. Эта воля существует у обеих сторон", - добавил Канани.

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