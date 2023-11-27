Сотрудничество между Ираном и Азербайджаном в различных сферах развивается - Насер Канани

БАКУ /Trend/ - Между Ираном и Азербайджаном существует сотрудничество в различных сферах, в том числе в политической, экономической, военной и других.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал 27 ноября на брифинге в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

По его словам, ведутся обсуждения о развитии отношений между двумя странами.

"Иран с оптимизмом смотрит на продолжение сотрудничества между двумя странами в рамках общих интересов. Эта воля существует у обеих сторон", - добавил Канани.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!