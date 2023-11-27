Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О лицензиях и разрешениях"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях".

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым в связи с этим, Кабинету министров поручено подготовить и в шестимесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по приведению законов Азербайджанской Республики и актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с законом Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" № 1007-VIQD от 24 октября 2023 года с учетом предложений министерства экономики Азербайджанской Республики, решить другие вопросы, вытекающие из закона.