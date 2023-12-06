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В Милли Меджлисе предложено включить в учебники истории разделы, связанные с Западным Азербайджаном

Политика Материалы 6 декабря 2023 17:46 (UTC +04:00)
В Милли Меджлисе предложено включить в учебники истории разделы, связанные с Западным Азербайджаном

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана предложено включить в учебники истории специальные разделы, связанные с Западным Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, с таким предложением выступила депутат Севиндж Гусейнова на слушаниях в парламенте, посвященных теме Западного Азербайджана.

Она отметила, что необходимо донести до молодого поколения более широкую информацию на эту тему.

"В связи с этим важным вопросом является включение в учебники истории специальных разделов, связанных с Западным Азербайджаном. Преподавание этой темы будь то в средних школах или высших учебных заведениях имеет важное значение", - сказала депутат.

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