В Милли Меджлисе предложено включить в учебники истории разделы, связанные с Западным Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана предложено включить в учебники истории специальные разделы, связанные с Западным Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, с таким предложением выступила депутат Севиндж Гусейнова на слушаниях в парламенте, посвященных теме Западного Азербайджана.

Она отметила, что необходимо донести до молодого поколения более широкую информацию на эту тему.

"В связи с этим важным вопросом является включение в учебники истории специальных разделов, связанных с Западным Азербайджаном. Преподавание этой темы будь то в средних школах или высших учебных заведениях имеет важное значение", - сказала депутат.

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