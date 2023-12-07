Блинкен ждет Байрамова и Мирзояна в ближайшее время в Вашингтоне для мирных переговоров - помощник госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен ждет министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главу МИД Армении Арарата Мирзояна в Вашингтоне для мирных переговоров в ближайшее время.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен в социальной сети "Х".

"В Баку мы провели позитивные и конструктивные встречи. Как я уже сказал Президенту Ильхаму Алиеву, США приветствуют визит председателя Центрального банка и министра энергетики, а госсекретарь Блинкен ждет в Вашингтоне министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна для мирных переговоров в ближайшее время",- говорится в публикации.

Отметим, что 6 декабря 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном. В ходе встречи были обсуждены повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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