Великобритания готова поддержать Азербайджан в разминировании освобожденных территорий - Малкольм Оффорд

БАКУ /Trend/ - Великобритания готова оказать помощь и поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд в кулуарах шестого заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"В настоящее время в Азербайджане реализуется крупная инициатива - проект "Великое возвращение". Мы обсудили, как Великобритания может поддержать Азербайджан в этом проекте, помогая в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры для возвращения людей на их законные места жительства. Желаем успехов в осуществлении этого проекта. Впереди вас ожидает трудная работа по разминированию, но Великобритания готова помочь и поддержать Азербайджан на этом пути", — отметил он.

Оффорд подчеркнул, что это уже шестое заседание совместной межправительственной комиссии между Соединенным Королевством и Азербайджаном. Он также добавил, что сегодняшняя встреча была очень конструктивной, на ней было затронуто множество тем, которые представляют взаимный интерес.

Отметим, что в рамках заседания министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и Малкольм Оффорд подписали протокол заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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