Азербайджан является надежным партнером на деле - ЕС

НИШ /Trend/ - Азербайджан является надежным партнером на деле. Мы интенсифицируем поставки газа из Азербайджана.

Как передает Trend, об этом журналистам сказал посол ЕС в Сербии Эмануэле Джофре после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).

"Сегодня мы отмечаем запуск интерконнектора Сербия-Болгария. Мы рады, что Сербия получит доступ к азербайджанскому газу. Это внесет вклад в развитие экономики Сербии", - сказал он.

Посол подчеркнул, что этот проект является стратегической инициативой не только для Сербии, но и для ЕС.

"Это создает важные реалии, так как уменьшается зависимость от российского газа. Теперь есть реальная альтернатива - газ из Азербайджана. Следовательно, Сербия может полагаться на большее количество источников газа. Использование альтернативных источников энергии делает Европу сильнее. За последние два года мы над этим работали и будем продолжать усилия в этом направлении. Азербайджан является важным партнером ЕС", - добавил Джофре.

Напомним, что сегодня в Сербском городе Ниш состоялась церемония запуска интерконнектора Сербия – Болгария, который обеспечит доступ к азербайджанскому природному газу.

Проект газового интерконнектора Сербия – Болгария (Ниш-Димитровград-Болгария) частично финансируется за счет грантов ЕС в размере 49,6 миллиона евро, а также 25 миллионов евро льготного кредита от Европейского инвестиционного банка, который Сербия выплатит за строительство своей части газопровода. На подготовительные работы и проектирование Республика Сербия выделила 15 миллионов евро и 7,5 миллионов евро.

В настоящее время 13 процентов потребления первичной энергии Сербии приходится на газ, который страна может получать только из двух точек входа – через трубопровод Балканский поток и из Венгрии. Газовый интерконнектор, соединяющий газовые сети Сербии и Болгарии, будет способствовать диверсификации источников энергии в Сербии и Западно-Балканском регионе, обеспечивая Сербию более безопасными и стабильными поставками из различных систем газовых сетей, в частности, из Азербайджана и из терминала СПГ в Александруполисе в Греции.