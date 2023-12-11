Если Армения заинтересована в мире, она должна предотвратить провокационные действия против Азербайджана - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ряд "организаций", связанных с оставшимся в архивах истории вымышленным образованием, выступили с "обращением" к международному сообществу. Самая нелепая часть "обращения" — это навязывание несуразных условий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, для возвращения в Карабах.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Общине Западного Азербайджана.

"Армяне Карабаха не только не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о "миацуме", этнической ненависти, но и до сих пор живут в параллельном мире. Чувствуется, что мыслящие на уровне Вардана Осканяна и Артака Беглеряна авторы "обращения" не смогли извлечь необходимый урок из событий последних 35 лет.

Если правительство Армении действительно заинтересовано в мире, то оно должно предотвратить подобные провокационные шаги против Азербайджана", - говорится в сообщении.

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