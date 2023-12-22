Под руководством Президента Ильхама Алиева в регионе начался период мира и развития - Маймуна Мохд Шариф

БАКУ /Trend/ - Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что под его руководством в регионе начался период мира и развития.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Маймуна Мохд Шариф во время выступления на церемонии подписания Соглашения о проведении в Баку XIII сессии Всемирного градостроительного форума в 2026 году.

Она отметила, что таких лидеров в современном мире очень мало.

"В 2026 году Баку впервые станет столицей мира, проведя Всемирный градостроительный форум. Знаю, что Азербайджан будет принимать этот форум на очень высоком уровне. Гостеприимство азербайджанского народа - у всех на устах", - добавила исполнительный директор.

Отметим, что прошла церемония подписания Соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций (ООН) о том, что город Баку примет XIII сессию Всемирного градостроительного форума в 2026 году.

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