Аппарат омбудсмена и ЦИК Азербайджана провели в Масаллы мероприятие в связи с избирательным правом

БАКУ /Trend/ - Руководитель Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана провели в Масаллинском районе просветительское мероприятие в связи с избирательным правом.

Как сообщает в среду Trend, в ходе "круглого стола" на тему "Обеспечение избирательного права граждан" руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы проинформировал об опыте работы Аппарата омбудсмена по наблюдению за избирательным процессом.

Он также отметил, что в связи с избирательным правом совместно с ЦИК в столице и регионах проведена серия просветительских мероприятий.

Член ЦИК Шаитдин Алиев в своем выступлении коснулся важности подготовленной ЦИК "Памятки для членов экспертной группы".

Сотрудник ЦИК Джавид Зейналов в свою очередь отметил, что, в частности, в терминалах "ASAN növbə" для избирателей добавлен функциональный раздел "Проверить статус избирателя". Граждане могут проверить наличие своего имени в списке избирателей и узнать, на каком избирательном участке они могут проголосовать.

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