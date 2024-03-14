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Зангезурский коридор обязательно должен быть открыт - Бинали Йылдырым

Политика Материалы 14 марта 2024 12:44 (UTC +04:00)
Зангезурский коридор обязательно должен быть открыт - Бинали Йылдырым

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор обязательно должен быть открыт.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым.

"Это также отражено в соглашении о прекращении огня. После разрешения Карабахского конфликта Армения получила возможность вывести свою страну из блокады. Конституция Армении должна измениться, эта страна должна отказаться от своих разделительных целей и удалить символ горы Агрыдаг", - подчеркнул Б.Йылдырым.

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