Президент Ильхам Алиев: Сегодня по меньшей мере три страны-члена Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну

БАКУ /Trend/ -Сегодня по меньшей мере три страны-члена Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

"Правда, наши отношения с Евросоюзом можно охарактеризовать положительно. Однако после Второй Карабахской войны и особенно прошлогодней антитеррористической операции некоторые европейские страны стали необоснованно и бессовестным образом нападать на нас. Очернять Азербайджан, бросать тень на то, что мы делаем, называть белое черным, а черное белым, поддерживать оккупанта и порочить подвергшихся оккупации стали образом жизни для некоторых стран-членов Евросоюза. В основе этого лежат отнюдь не нормы международного права, а личные болезненные амбиции. К сожалению, некоторые страны, стремящиеся занять особое место в Европе, смогли даже сколотить антиазербайджанскую группировку. Сегодня по меньшей мере три страны-члена Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну. Они известны. Венгрия здесь защищает не только своего друга, она защищает справедливость. Я неоднократно говорил гостям из Европы, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Территориальную целостность, которую признали и вы, и весь мир. Территориальную целостность, из-за которой Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, чтобы положить конец оккупации. Однако ООН ничего не могла сделать, Евросоюз ничего не захотел сделать, а ОБСЕ и ее Минская группа фактически стали антиазербайджанским инструментом в руках Армении-оккупанта. Мы ждали 28 лет. Мы хотели решить это мирным путем. Но мы увидели, что те, кто выступает против нас, хотят сделать эту оккупацию вечной. Они хотели использовать Армению как инструмент на Южном Кавказе, чтобы Армения перешла в наступление против всех своих соседей. Мы восстановили справедливость, защитили свою территориальную целостность, восстановили свой суверенитет. То есть Венгрия потому нас и защищает. Я уверен, что сегодняшнее правительство Венгрии будет рядом с теми, кто находится на пути справедливости, будь то Азербайджан или какая-либо другая страна", - сказал глава государства.