Обсуждено сотрудничество с компанией «ACWA Power»

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29, на встрече с генеральным исполнительным директором компании «ACWA Power» обсуждено успешное сотрудничество в рамках проектов по зеленой энергетики.

Как сообщает Trend, в рамках COP29 министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с генеральным исполнительным директором компании «ACWA Power» (Королевство Саудовская Аравия) Марко Арчелли.

На встрече было отмечено, что повышение эффективности возобновляемой энергетики и доли альтернативных источников энергии в энергетическом секторе является одним из важных вопросов стратегии экономического развития нашей страны. В этом направлении отмечено важное значение сотрудничества с «ACWA Power» - одной из ведущих компаний в сфере альтернативной энергетики.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием совместной деятельности компании с нашей страной в рамках проектов возобновляемой зеленой энергетики. Были рассмотрены шаги, предпринимаемые в направлении увеличения благоприятных инвестиционных возможностей в Азербайджане, диверсификации сотрудничества с SOCAR и в сфере декарбонизации.